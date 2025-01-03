Зокрема, глава держави зізнався, де найчастіше бачить дружину. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, насамперед Володимир Зеленський поділився, що підтримує зв'язок з коханою телефоном. Також вони зустрічаються завдяки інтерв'ю і не тільки.

Я дуже радий, що у нас іноді є така можливість. Це дуже важливо бачити одне одного, не втрачати цей фундамент, розуміти, що в цілому відбувається,

– зазначив президент України.

Він додав, що дуже часто зустрічаються з дружиною в офісі, адже багато працюють.

Інтерв'ю з Володимиром та Оленою Зеленськими: дивіться відео онлайн

Зауважимо, раніше Володимир Зеленський розповідав про те, що з дітьми він бачиться рідше, ніж з дружиною. З донькою Олександрою та сином Кирилом глава держави спілкується про їхнє повсякденне життя та навчання.. Президент підкреслив, що "це найщасливіші моменти".

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