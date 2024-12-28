До 2 січня триватиме єврейський свято Ханука, тож його традиційний символ з'явився у столиці України. Після заяви Каті, українці звинуватили її у ксенофобії та антисемітизмі, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Chilly.

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В центрі української держави в столиці України, в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ,

– йдеться у дописі Каті Chilly.

Каті Chilly висловилася проти встановлення ханукії у Києві / Скриншот з фейсбуку

У коментарях багато українців обурилися словами Chilly. Водночас були й ті, хто підтримав співачку.

"Катю, ви антисемітка і ксенофобка. Україну боронять люди, і євреї в тому числі серед інших народів. Ганьба вам".

"Перш ніж писати подібну маячню, варто подивитися на склад та чисельність національних меншин України, на частку вірян різних конфесій. Поцікавтеся національним складом мешканців Києва до 1941 року. Соромно має бути за таку ворожу позицію до людей, з якими ми є однією нацією, громадянами однієї держави".

"Катя Chilly, євреї є частиною України. Позаяк мрію бачити Україну сучасною нацією, бачу серед громадян України представників різних етносів. Не варто відмовлятися від людей, що збагачують духовну скарбницю українського народу".

"Я думала, цю державу і народ охороняють люди. І кожен з них має бути шанований з його традиціями, вірою і культурою".

"Антисемітизм вам не личить".

"Скільки обмеженості та ксенофобії у цих словах. На щастя, українці з вами не згодні й мають місце в серці, а відтак – і на головній площі для тих культур, що віддавна нас оточують і з якими мирно співіснують та перетинаються. Соромно за вас. І прошу пробачення у тих, кого ваші слова зранили".

Коментарі людей під дописом Каті Chilly: гортайте карусель

Катя Chilly відповіла на хейт

Згодом Катя Chilly виставила ще один допис, де відповіла на хейт, який полився у мережі.

Всю толерантність, яку ви захищаєте, вам дала сяюча зірка українського Різдва і Тризуб. Прийшов час захистити їх. Інакше ви забудете про це слово. Я порушила питання захисту нашої державності через символи. Радує те, що тепер багато хто знає, що різдвяними символами України є дідух і різдвяна колядницька зірка, а Тризуб все ще є державним символом нашої країни,

– висловилася Катя.

Співачка додала, що ще багато людей загине за Україну, і що їй не байдуже, чи буде існувати наша держава. За словами Chilly, українцям слід вчитися згуртованості й не дозволяти маніпулювати своєю думкою.

"Герої потрібні не тільки мертві. Але кожен з нас може бути тріскою в його спаленні, каменем в його побитті чи гвіздком на розп'ятті. На цьому Україна спотикалася не раз. Ми не вміємо робити роботу над помилками. А той, хто хоче Україну, вміє. І стратегії не змінює. Можна любити Україну, а можна просто її хотіть, улавлюєте різницю",– зазначила співачка.