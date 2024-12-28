Співачка народилась у Львові. Змалку проявляла талант до музики, а її першим музичним інструментом був синтезатор. Вона навчилась грати на ньому, а згодом почала писати пісні. У матеріалі Show 24 читайте про життя Федишин, як вона стала жертвою кібератаки та що робить зараз.

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Кар'єра співачки

Спершу Ірина вчилась у музичній школі, але от вищу освіту з якихось причин здобувала на спеціальності економіста. У 2005 році дівчина виступила у півфіналі національного конкурсу Євробачення.

Ірина Федишин – "Зіронька" (Нацвідбір): дивіться відео онлайн

Згодом співачка випустила пісню і кліп "Твій ангел", а ще пізніше світ зустрів один із найпопулярніших треків Федишин – "Україна колядує".

Ірина Федишин – "Твій ангел": дивіться відео онлайн

У 2018 році зірка прийшла на проєкт "Голос країни". До неї розвернулись чотири тренерські крісла, однак Ірина вирішила піти в команду Джамали.

Ірина Федишин – "Малесенькі долоньки" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Вже у 2022 році співачка була у складі журі від України на конкурсі Євробачення. Під час оголошення результатів знаменитість втрапила у скандал через низькі бали для Польщі та Литви. Ще пізніше Федишин фігурувала у скандалі через свою заяву, що ЛГБТ-спільнота – це "великий гріх".

Особисте життя

У 19 років знаменитість вийшла заміж за Віталія Човника. Сьогодні обранець Ірини не тільки її чоловік, а й продюсер.

Весілля Ірини Федишин / Скриншот із ютубу

"Ми починали з нуля – одружилися, жили з моїми батьками, у нас була двокімнатна квартира. Вже потім, з часом, ми доробилися до власної квартири. На початку мій батько возив нас на концерти, тому проходили через різне... І наші перші сольні концерти, коли ті квитки не дуже продавалися – чоловік ходив в усі профспілки з проханням взяти квитки на концерт, прийти до нас. Він у мене дуже повірив – каже, що найбільший мій прихильник", – розповідала раніше Федишин.

За час подружнього життя у пари народилось двоє синів – Юрій та Олег. Крім того, сімейство мріє і про народження доньки.

Ірина Федишин з дітьми / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин – жертва кібератаки

Нещодавно виконавиця повідомила, що її електронну пошту та акаунт на ютубі зламали.

Кілька годин тому була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Це ще раз нагадує нам, що ворог не спить і продовжує свої інформаційні напади. Прошу вас бути уважними та не реагувати на жодні підозрілі листи, прохання чи повідомлення, які можуть надходити від мого імені. Усі ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди,

– написала Ірина Федишин.

За її словами, це велика втрата для команди, адже її ютуб-канал налічує майже півмільйона підписників.

Де зараз і чим займається співачка

Нещодавно сім'я артистки повідомила, що у них з'явився песик на кличку Барні. Батьки подарували хлопчикам чотирилапого улюбленця, адже діти дуже мріяли про його появу.

Сьогодні Федишин перебуває у турі за кордоном. Концерти заплановані у містах Канади, США та Чехії. Співачка активно допомагає війську та бере участь у благодійних заходах. До прикладу, у листопаді виконавиця повідомила, що завдяки благодійникам вдалось придбати БТР для ЗСУ, а з попереднього туру купили 60 автівок для захисників. Крім того, вона закупила каски, бронежилети та уніформу, проте не збирається зупинятись на цьому.

Нагадаємо, що на фронті загинув двоюрідний брат Ірини – Роман, який виконував бойові завдання під Соледаром Донецької області.