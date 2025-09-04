Сьогодні, 4 вересня, Бейонсе відзначає день народження. Ім'я знаменитості неодноразово фігурувало в різних скандалах і звинуваченнях, а її команда постійно працює над тим, щоб у відкритих джерелах не було невдалих фото зірки чи чогось подібного. Та українській публіці завжди цікаво, чи підтримують світові зірки нашу країну у такий важливий час, тому у матеріалі Show24 дізнавайтесь, чи входить Бейонсе до списку тих, хто допомагає Україні.

Чи підтримує Бейонсе Україну під час війни?

У відкритих джерелах не вдається знайти інформації, яка засвідчувала б якісь публічні вислови чи дії на підтримку України. Однак це ще зовсім не означає, що артистка обрала нейтральну пропозицію або ж обрала іншу сторону.

У мережі можна знайти чимало прикладів того, що Бейонсе доволі часто для концертів і виходів у світ обирає вбрання від українських брендів і дизайнерів.

До прикладу, у першому концертному турі за останні 7 років зірка обрала широкий мінімалістичний сріблястий капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy. Цікаво, що цей аксесуар одягла не тільки артистка, а й вся її танцювальна команда.

Доволі часто знаменитість обирає вбрання від українського бренду FROLOV. На презентації готельного комплексу в Дубаї Бейонсе з'явилась у рожевій сукні Firework з фірмовим корсетом та дизайном у вигляді кристалів.

На концерт у Лас-Вегасі одягнула металеве мініплаття, верхня частина якого під час виступу трансформувалося на прозоре боді з вишитим вручну серцем FROLOV. Зазначимо, що сукня виготовлялась у Києві.

Цікаво, що довкола цього образу виникла дещо неприємна ситуація для дизайнера та людей, які створювали сукню для зірки. Знаменитість у соцмережах опублікувала знімки, але жодного разу не відзначила дизайнера та його команду. Сам Фролов просто залишив смайлики під фото.

Раніше дизайнер казав, що "завжди мрія одягати Бейонсе, але зараз у нього лише одна мрія – перемога України".

Наприкінці 2024 року Іван Фролов для доньки Бейонсе створив спеціальний корсет Solomiya з кристалами та штани з розрізами на колінах. Співачка також доповнила свій костюм поясом від Frolov з ідентичною пряжкою.

Український бренд до того ж розробив ще й костюми для танцівників шоу – мереживні боді з кристалами та джинсовими спинками у стилі обірваних шортів.

У травні вже цього року селебреті з'явилася на сцені у вбранні від українського бренду Cultnaked, заснованого львів'янкою Мері Фуртас.

А влітку Бейонсе вдруге виступила у шубі від українського бренду Cultnaked на концерті у Г'юстоні. Вона вийшла на сцену у червоній шубі зі штучного хутра, блискучому комбінезоні в кольорах американського прапора та високих чоботах з бахромою.

Бейонсе у шубі українського бренду / Фото з інстаграму Бейонсе

У липні цього року російські канали розповсюдили інформацію начебто Бейонсе підтримала Росію, одягнувши вбрання у кольорах їхнього прапора. Дійсно, колірна гама боді відповідає російському прапору, але, скоріш за все, немає до цього ніякого відношення, адже такі ж кольори присутні й на американському стязі. Крім того, останнім часом артистка намагається все більше демонструвати "американського", тому і її образ, ймовірно, теж мав такий натяк.

Та у коментарях під цим дописом росіяни чомусь не припустили, що йдеться зовсім не про їхній прапор, а поспішили запросити Бейонсе виступити у їхній країні-терористці.

Як світові зірки підтримують Україну?