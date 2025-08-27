Сьогодні звичайна людина, яка вела буденний спосіб життя, може стати популярнішою за співака, який роками виступає на сцені, або навіть за актора, якому вручили премію Оскар. Щоб краще зрозуміти такий феномен, варто розібратись в алгоритмі тіктоку, проаналізувати, що цікавить людей та чому завдяки навіть одному ролику можна здобути популярність за добу – про усе це читайте у матеріалі на Show24.

До теми Від них залежить усе: як шанувальники та хейтери впливають на долі знаменитостей

Алгоритм тіктоку – як він працює?

Найперше і, мабуть, найголовніше те, що користувачу у соцмережах не варто чекати на погодження сценарію чи дозволу продюсера, щоб вийти у кадр. Людина, яка знімає це відео, має вільний простір для фантазій без будь-яких обмежень (якщо не брати до уваги правила та політику тіктоку).

Іноді навіть одне відео, яке опублікували на своїй сторінці, доволі швидко може опинитись у категорії рекомендації для мільйонної аудиторії. Крім того, зараз не обов'язково купляти собі дорогу та професійну камеру, щоб відзняти ролик. Просто достатньо правильно налаштувати кадр на телефоні й братися до знімання відео.

Наприклад, американська блогерка Чарлі Д'Амеліо стала однією з найпопулярніших тіктокерок світу завдяки танцям перед камерою.

Чарлі Д'Амеліо у тіктоці: дивіться відео онлайн

На її сторінку у тіктоці підписано понад 156 мільйонів людей, а в інстаграмі – 41,9 мільйона. Така успішність допомогла їй зустрітись з багатьма зірками шоубізнесу, а також і співпрацювати з ними. Сьогодні Чарлі можна назвати більш відомою за голлівудських актрис.

А одного разу, вчителька вокалу, Олена Українець, опублікувала відео з ученицею, де вони виконували трек Леді Гаги – Abracadabra. Тоді виконавиця прокоментувала та репостнула це відео, а в наступні дні медіа поспішили до викладачки та учениці за коментарями й враженнями. Від так, до жінки й прийшла справжня популярність.

Але й артисти намагаються не відставати від сучасних тенденцій. Вони часто беруть участь у різних трендах, а ще частіше публікують уривки нових пісень у тіктоці, щоб ті завірусились, а інтерес публіки тільки зростав в очікуванні почути повну версію. Одного разу українська співачка FIЇNKA опублікувала уривок треку зі своїм сином, а користувачі соцмережі підхопили й розповсюдили його. На фоні такої зацікавленості, виконавиця вирішила записати та випустити повну версію.

Свого часу також завірусилась і пісня Тоні Матвієнко – "Кульбаби", якій уже було декілька років. Що цікаво, це не поодинокий випадок, що треки, які колись були популярні, або ж ті, які спершу залишились недооціненими, сьогодні займають перші місця серед рейтингів прослуховувань.

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео онлайн

Як стати популярним без сцени та кіно?

Дуже часто тіктокери не мають професійної освіти, але їхні харизма та щирість можуть "підкупити" мільйони людей. Перевага полягає ще й у тому, що вони можуть встановити прямий контакт з аудиторією, відповідаючи або лайкаючи їх коментарі, даючи відповіді на питання тощо. А артист, який виступає на сцені, не може такого зробити. Під час концерту він може спробувати встановити з кимось зоровий контакт і то на декілька секунд, при тому, що аудиторія може сягати тисячі глядачів. Якщо порівнювати з кіно, то тут про "близькість" говорити важко. Адже актори створюють емоції для публіки, вони змушують проживати глядачів свої ролі, але будемо відверті, що вдається це далеко не всім.

Колись співачка Jerry Heil публікувала у соцмережах кавери на пісні інших артистів. Ця ніша принесла їй вагому частину слави. Та життя розпорядилось так, що простими роликами це все не обмежилось, адже згодом зірка відправилась на співочий конкурс Євробачення, де представляла нашу країну.

А чого тільки вартує образ Клавдії Петрівни, яка тривалий час була загадкою для українського шоубізнесу. У 2023 році на тікток-акаунті артистки поступово з'являлись уривки її пісень. За декілька місяців вони опинились у топах прослуховувань, а в плейлистах людей з'явились нові треки.

Колись навіть перша леді країни Олена Зеленська процитувала уривок із композиції, яка тривалий час була у трендах тіктоку.

Олена Зеленська процитувала рядки з пісні "Я щаслива": дивіться відео онлайн

І таких прикладів безліч. Навіть є ті блогери, які не прагнуть великої сцени, а продовжують знімати тіктоки, адже це приносить їм задоволення.

Часто популярність у соцмережах породжують і комедійні відео. До прикладу, останнім часом стало популярним знімати пародії або придумувати власні сюжети, які потім відіграються на камеру.

Дуже часто популярними стають і ті ролики, які максимально відповідають життєвим ситуаціям без жодних сценаріїв.

Отже, чи завжди для швидкого успіху треба старатись і щось придумувати? Відповідь – ні. Чи потрібно для того, щоб втримати популярність, працювати й розвивати свою сторінку? Відповідь – так.

Чому тікток перемагає кіно?

Не секрет, що для того, щоб зняти якісний серіал чи фільм, на це потрібно потратити місяці, якщо не роки. Вигадка історії, сценарій, підбір акторів, режисерів і всієї знімальної групи, декорації, костюми й багато всього іншого – усе це займає стільки часу, що очевидно глядачі обиратимуть те, що їм соцмережі пропонують вже.

Деколи, щоб відзняти відео для тіктоку, потрібно декілька хвилин, але швидкість не завжди означає якість. Хтось для створення контенту може витратити й декілька годин, однак це точно менша кількість часу, яка витрачається на створення фільмів. Саме через це тіктокери стають "зірками моменту", тоді як акторам доводиться чекати прем'єр.

Наприклад, можна згадати одного з найпопулярніших блогерів – Khabi Lame. Він став відомим завдяки мовчазним відео, але його емоції та жестикуляції "говорили" краще, ніж би хлопець озвучував відео.

Раніше ми вже писали про Ламе, адже його депортували із США.

Можна підсумувати, що тікток відкрив нову епоху популярності. Тепер не обов'язково виступати на сцені чи мати ролі у фільмах, щоб бути відомим. Часто люди, які знімають короткі ролики у власних домівках, збирають більше прихильників, ніж зірки, які десятиліттями віддаються публіці на знімальних майданчиках чи великих сценах. Такий розвиток подій доводить, що світ слави став доступним кожному, хто має креативність, харизматичність і трохи вдачі.