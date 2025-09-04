Сегодня, 4 сентября, Бейонсе отмечает день рождения. Имя знаменитости неоднократно фигурировало в различных скандалах и обвинениях, а ее команда постоянно работает над тем, чтобы в открытых источниках не было неудачных фото звезды или чего-то подобного. И украинской публике всегда интересно, поддерживают ли мировые звезды нашу страну в такое важное время, поэтому в материале Show24 узнавайте, входит ли Бейонсе в список тех, кто помогает Украине.

Может заинтересовать Как люди в тиктоке становятся популярнее тех, кто выступает на сцене, или играет в кино

Поддерживает ли Бейонсе Украину во время войны?

В открытых источниках не удается найти информации, которая свидетельствовала бы о каких-то публичных высказываниях или действиях в поддержку Украины. Однако это еще совсем не означает, что артистка выбрала нейтральное предложение или выбрала другую сторону.

В сети можно найти немало примеров того, что Бейонсе довольно часто для концертов и выходов в свет выбирает наряды от украинских брендов и дизайнеров.

К примеру, в первом концертном туре за последние 7 лет звезда выбрала широкую минималистичную серебристую шляпу от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Интересно, что этот аксессуар надела не только артистка, но и вся ее танцевальная команда.

Довольно часто знаменитость выбирает наряды от украинского бренда FROLOV. На презентации гостиничного комплекса в Дубае Бейонсе появилась в розовом платье Firework с фирменным корсетом и дизайном в виде кристаллов.

На концерт в Лас-Вегасе надела металлическое мини-платье, верхняя часть которого во время выступления трансформировалось в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV. Отметим, что платье изготавливалось в Киеве.

Интересно, что вокруг этого образа возникла несколько неприятная ситуация для дизайнера и людей, которые создавали платье для звезды. Знаменитость в соцсетях опубликовала снимки, но ни разу не отметила дизайнера и его команду. Сам Фролов просто оставил смайлики под фото.

Ранее дизайнер говорил, что "всегда мечта одевать Бейонсе, но сейчас у него только одна мечта – победа Украины".

В конце 2024 года Иван Фролов для дочери Бейонсе создал специальный корсет Solomiya с кристаллами и брюки с разрезами на коленях. Певица также дополнила свой костюм поясом от Frolov с идентичной пряжкой.

Украинский бренд к тому же разработал еще и костюмы для танцовщиков шоу – кружевные боди с кристаллами и джинсовыми спинками в стиле оборванных шорт.

В мае уже этого года селебрети появилась на сцене в наряде от украинского бренда Cultnaked, основанного львовянкой Мэри Фуртас.

А летом Бейонсе во второй раз выступила в шубе от украинского бренда Cultnaked на концерте в Хьюстоне. Она вышла на сцену в красной шубе из искусственного меха, блестящем комбинезоне в цветах американского флага и высоких сапогах с бахромой.

Бейонсе в шубе украинского бренда / Фото из инстаграма Бейонсе

В июле этого года российские каналы распространили информацию якобы Бейонсе поддержала Россию, надев наряд в цветах их флага. Действительно, цветовая гамма боди соответствует российскому флагу, но, скорее всего, не имеет к этому никакого отношения, ведь такие же цвета присутствуют и на американском флаге. Кроме того, последнее время артистка старается все больше демонстрировать "американского", поэтому и ее образ, вероятно, тоже имел такой намек.

Но в комментариях под этим сообщением россияне почему-то не предположили, что речь идет вовсе не об их флаге, а поспешили пригласить Бейонсе выступить в их стране-террористке.

Как мировые звезды поддерживают Украину?