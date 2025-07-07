Пишет Show 24 со ссылкой на телеграм-канал United24. Там появилось видео с выступления.

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Роб Гелфорд обернулся в украинский флаг во время празднования 60-летия легендарной немецкой рок-группы Scorpions, состоявшегося 5 июля в городе Ганновер.

Когда вокалист Judas Priest вышел на сцену, зрители в зале встретили его громкими аплодисментами. К Гэлфорду присоединились другие музыканты. Впоследствии они поклонились публике, держа сине-желтый флаг в руках.

Вокалист группы Judas Priest Роб Гелфорд вышел с украинским флагом на сцену во время празднования 60-летия Scorpions. Обе группы не впервые поддерживают Украину публично. Спасибо, что напоминаете миру о нашей стране!,

– говорится в заметке United24.

Роб Гэлфорд вышел на сцену с украинским флагом: видео United24

Роб Хелфорд поддерживает Украину

В декабре 2022 года Роб Хелфорд спросил видеообращение к украинцам.

Привет всем хэви-метал маньякам из Украины! Это ваш Металлический Бог. Посылаю вам всю свою любовь, всю свою силу, всю свою энергию каждому из вас. Я вас очень люблю. Слава Украине! Оставайтесь сильными, оставайтесь тяжелыми, оставайтесь металлическими. О, да!,

– сказал музыкант.

В ноябре 2023 года музыкант опубликовал в инстаграме фото в вышиванке. Также он делился фотографиями, где позирует с украинским флагом, а на одном из концертов в 2024 году вышел с ним на сцену.