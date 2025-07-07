Пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал United24. Там з'явилося відео з виступу.

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Роб Гелфорд огорнувся в український прапор під час святкування 60-річчя легендарного німецького року-гурту Scorpions, що відбувся 5 липня в місті Ганновер.

Коли вокаліст Judas Priest вийшов на сцену, глядачі у залі зустріли його гучними оплесками. До Гелфорда доєдналися інші музиканти. Згодом вони вклонилися публіці, тримаючи синьо-жовтий прапор у руках.

Вокаліст гурту Judas Priest Роб Гелфорд вийшов з українським прапором на сцену під час святкування 60-річчя Scorpions. Обидва гурти не вперше підтримують Україну публічно. Дякуємо, що нагадуєте світові про нашу країну!,

– йдеться у дописі United24.

Роб Гелфорд вийшов на сцену з українським прапором: відео United24

Роб Гелфорд підтримує Україну

У грудні 2022 року Роб Гелфорд запитав відеозвернення до українців.

Привіт усім хеві-метал маніякам з України! Це ваш Металевий Бог. Посилаю вам усю свою любов, усю свою силу, усю свою енергію кожному з вас. Я вас дуже люблю. Слава Україні! Залишайтеся сильними, залишайтеся важкими, залишайтеся металевими. О, так!,

– сказав музикант.

У листопаді 2023 року музикант опублікував в інстаграмі фото у вишиванці. Також він ділився світлинами, де позує з українським прапором, а на одному з концертів у 2024 році вийшов з ним на сцену.