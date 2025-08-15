Самым эмоциональным моментом стало исполнение песни London, которую Клементайн превратил в Kyiv. Видео об этом завирусилось в тиктоке. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт theatre_more

Так, во время исполнения известной песни London артист изменил название на Kyiv, а сцена засветилась цветами украинского флага.

Видео этого момента только за сутки собрало более 200 тысяч просмотров, 35 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых люди благодарят музыканта за поддержку и искренность.

Заметим, фестиваль "Вирий" состоялся 9-10 августа на ВДНХ, объединив музыку, театр и перформанс. Вместе с Клементайном на сцене выступили ДахаБраха, ONUKA, Jamala, Марина Круть и другие известные украинские артисты.

Для события был отмечен особый дрескод: раскованное этно, этнофутуризм, дикость, естественность и свобода, что, кстати, и отражал образ британского музыканта.