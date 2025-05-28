Співачка розповіла, що Віталій відмовився від сану священника після зустрічі з нею. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
До слова Зрозуміла, що таке кидалово, – Ірина Федишин розповіла, як її використав відомий продюсер
Пара познайомилась на одному з концертів в Івано-Франківську. На той час Віталій навчався у духовній семінарії. Ірина пригадала, що й сама спершу не знала, чи можуть між ними бути якісь стосунки.
Він вчився, потім зустрів мене і мав їхати в Ватикан. Але передумав. Каже: "Я поки що поставлю це на паузу". Це його вибір. Я його абсолютно ні до чого не спонукала,
– зізналась співачка.
За словами Ірини Федишин, вона не надто прагнула торувати стежку в шоубізнесі. Але саме Віталій наполіг на тому, щоб вона почала співочу кар'єру, і захотів бути її продюсером. Так він кардинально змінив свої плани на майбутнє.
Водночас співачка заінтригувала заявою про те, що зараз Віталій ще може стати священником.
"Все ще може бути. Я ще можу бути дружиною священника. Це життя. Ти не знаєш, що буде завтра", – загадково сказала Ірина Федишин.
Що відомо про стосунки пари
- Ірина та Віталій вирішили одружитися після кількох місяців стосунків. Тоді Федишин було 19 років. Так у 2006 вони зіграли весілля.
- Подружжя виховує двох синів – старшого Юрія та молодшого Олега.
- Під час повномасштабної війни вони активно допомагають ЗСУ. Ірина Федишин розповіла, що загалом за час повномасштабної війни вона зібрала 111 мільйонів гривень.