Співачка розповіла, що Віталій відмовився від сану священника після зустрічі з нею. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

До слова Зрозуміла, що таке кидалово, – Ірина Федишин розповіла, як її використав відомий продюсер

Пара познайомилась на одному з концертів в Івано-Франківську. На той час Віталій навчався у духовній семінарії. Ірина пригадала, що й сама спершу не знала, чи можуть між ними бути якісь стосунки.

Він вчився, потім зустрів мене і мав їхати в Ватикан. Але передумав. Каже: "Я поки що поставлю це на паузу". Це його вибір. Я його абсолютно ні до чого не спонукала,

– зізналась співачка.

За словами Ірини Федишин, вона не надто прагнула торувати стежку в шоубізнесі. Але саме Віталій наполіг на тому, щоб вона почала співочу кар'єру, і захотів бути її продюсером. Так він кардинально змінив свої плани на майбутнє.

Водночас співачка заінтригувала заявою про те, що зараз Віталій ще може стати священником.

"Все ще може бути. Я ще можу бути дружиною священника. Це життя. Ти не знаєш, що буде завтра", – загадково сказала Ірина Федишин.

Що відомо про стосунки пари