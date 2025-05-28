Ірина Федишин розповіла, що загалом з початку повномасштабної війни їй вдалося зібрати 111 мільйонів гривень. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

До слова Зрозуміла, що таке кидалово, – Ірина Федишин розповіла, як її використав відомий продюсер

До великої війни я не думала, що зможу допомагати в таких масштабах. Якби хтось сказав, що таке можливо, я б в це не повірила. Коли люди об'єднуються, вони роблять неймовірні речі,

– поділилась співачка.

Ірина Федишин розповіла, що за час великої війни купувала для ЗСУ не тільки автівки, але й дрони, військову амуніцію та рації. Її благодійний фонд складається всього з двох людей.

"Насправді у нас немає офісу, працівників. Благодійний фонд Ірини Федишин – це я з чоловіком. Звичайно, є волонтери, яким ми даємо завдання, вони нам допомагають, ці автівки ганяють. На дзвінках сидимо ми двоє. Запитів дуже багато", – розповіла співачка.



Ірина Федишин з чоловіком / Скриншот з відео

Нагадаємо, лише за останній різдвяний тур "Україна колядує" Ірина Федишин передала на фронт 100 автівок. Співачка виступила у 25 містах – Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Філадельфії, Бостоні, Детройті.

До того ж артистка не припиняє допомогу. Днями, 26 травня, Ірина Федишин прозвітувала про ще 8 придбаних автомобілів для різних підрозділів Сил Оборони України, а місяць тому.