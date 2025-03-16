Артистка виступила у 25 містах, а на зібрані гроші закупила 100 автівок для Збройних Сил України. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Ірини Федишин.

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Співачка поділилась, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України на фронт вдалося відправити 376 автівок. Федишин подякувала шанувальникам, які приходили на її концерти та донатили. Виступи, зокрема, відбулися в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Філадельфії, Бостоні, Детройті та інших містах.

Ірина Федишин зазначила, що тур "Україна колядує" був би неможливий без її чоловіка та продюсера Віталія Човника. Співачка захоплюється наполегливістю та працелюбність коханого.

Щоб відправитися у цей тур, Віталій 2 місяці до початку займався вже його організацією: вирішував сотні питань, займався рекламою, домовлявся за концертні зали, звукове і світлове забезпечення під час концерту, аукціони, багажі, логістику, збір коштів. А потім – відповідальність за закупівлю авто та увесь волонтерський процес. Віталій, ти моя гордість! Без тебе я б не справилася,

– написала Федишин.

Артистка також подякувала організаторам концертів та додала, що автівки допомогли перегнати волонтери з благодійного фонду "Там де живе надія", який очолює Сергій Канюка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин зібрала понад 300 тисяч доларів у благодійному турі США і Канадою. Завдяки цій сумі вдалося придбати 60 автівок для Збройних Сил України.