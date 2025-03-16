Артистка выступила в 25 городах, а на собранные деньги закупила 100 автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Ирины Федишин.

Читайте также Как сегодня живет актер "Маски-шоу" Георгий Делиев, который неоднозначно высказывался об Украине

Певица поделилась, что всего с начала полномасштабного вторжения России против Украины на фронт удалось отправить 376 автомобилей. Федишин поблагодарила поклонников, которые приходили на ее концерты и донатили. Выступления, в частности, состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Детройте и других городах.

Ирина Федишин отметила, что тур "Украина колядует" был бы невозможен без ее мужа и продюсера Виталия Човника. Певица восхищается настойчивостью и трудолюбием любимого.

Чтобы отправиться в этот тур, Виталий 2 месяца до начала занимался уже его организацией: решал сотни вопросов, занимался рекламой, договаривался за концертные залы, звуковое и световое обеспечение во время концерта, аукционы, багаж, логистику, сбор средств. А потом – ответственность за закупку авто и весь волонтерский процесс. Виталий, ты моя гордость! Без тебя я бы не справилась,

– написала Федишин.

Артистка также поблагодарила организаторов концертов и добавила, что машины помогли перегнать волонтеры из благотворительного фонда "Там где живет надежда", который возглавляет Сергей Канюка.

Напомним, ранее Ирина Федишин собрала более 300 тысяч долларов в благотворительном туре по США и Канаде. Благодаря этой сумме удалось приобрести 60 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.