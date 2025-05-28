В інтерв'ю Маша Єфросиніна запитала в Ірини Федишин, чи буде вона готова, якщо хтось з її синів скаже, що він гомосексуал, пише Show 24. Однак співачка не розуміє, "навіщо забігати наперед" та думати про це зараз.

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Ірина Федишин вважає, що людям потрібно навчитися поважати одне одного та чути чужі думки. Співачка зазначила – якщо хтось каже, що виступає за традиційні сімейні цінності, то його вважають гомофобом.

Вибачте, будь ласка, а мою думку хтось поважати буде? Я поважаю ваш вибір. Я нікого не засуджую. Ми вільна країна, кожен живе як хоче, кожен робить свій вибір у житті. Я поважаю ваш вибір, а ви поважайте мій. Я вас не засуджую, не обзиваю. Але я за те, щоб сім'я складалася з чоловіка і жінки, щоб народжувалися діти, щоб було продовження роду,

– сказала Федишин.

Інтерв'ю з Іриною Федишин: дивіться відео онлайн

Артистка також обурилася реакцією Melovin на свою скандальну заяву про ЛГБТ-спільноту. За словами Федишин, співак назвав її "дурою". Ірина вважає, що це нетолерантно.

Ірина Федишин зізналась, що їй важко зрозуміти представників ЛГБТ-спільноти. На її думку, вони нав'язують гомосексуальність. Водночас співачка зауважила, що у неї є друзі-гомосексуали, які не ображаються на неї.

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