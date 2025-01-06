Він зняв свої дії, зокрема і себе самого, на відео та опублікував у соцмережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

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Що відомо про інцидент на Майдані Незалежності

Молодий чоловік зняв на відео як він обливає прапорці на честь загиблих воїнів на Майдані Незалежності рідиною для розпалювання вогнища. Свої дії він мотивує протестом проти влади.

Розпочинаючи із шовіністичних жартів про Хануку та президента Зеленського він констатує, що поліції на площі немає, а тому його ніхто не зупинить.

Він закликав українців до антиурядових дій. Також він не забув принизити українську мову та армію. Його заклики розходяться з елементарними правилами логіки, наприклад молодик пропонує координувати дії з повалення конституційного ладу через застосунок "Дія", який просто не має такого функціоналу.

На щастя, у хлопця не вийшло підпалити розпалювач запальничкою.

Поліція знайшла його відео і розпочала розслідування. Інформацію зареєстрували у Шевченківському управлінні поліції.

Нагадаємо, у Львові затримали хлопця, що зламав ханукальну менору та зняв це на відео. 19-річний юнак був у стані алкогольного сп'яніння.