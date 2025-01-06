Он снял свои действия, в частности и себя самого, на видео и опубликовал в соцсети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

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Что известно об инциденте на Майдане Независимости

Молодой человек снял на видео как он обливает флажки в честь погибших воинов на Майдане Независимости жидкостью для разжигания костра. Свои действия он мотивирует протестом против власти.

Начиная с шовинистических шуток о Хануке и президента Зеленского он констатирует, что полиции на площади нет, а потому его никто не остановит.

Он призвал украинцев к антиправительственным действиям. Также он не забыл унизить украинский язык и армию. Его призывы расходятся с элементарными правилами логики, например молодой человек предлагает координировать действия по свержению конституционного строя через приложение "Дія", который просто не имеет такого функционала.

К счастью, у парня не получилось поджечь разжигатель зажигалкой.

Полиция нашла его видео и начала расследование. Информацию зарегистрировали в Шевченковском управлении полиции.

Напомним, во Львове задержали парня, что сломал ханукальную менору и снял это на видео. 19-летний юноша был в состоянии алкогольного опьянения.