Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ракитнянскую поселковую территориальную общину. В конце прошлого года в полицию Киевщины обратился директор коммунального предприятия, который сообщил, что на кладбище в поселке Ракитное украли елки с мест захоронения погибших воинов.

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Необычная кража в Рокитном

Мужчина рассказал, что елки, которые были установлены на могилах в честь памяти погибших военных, исчезли бесследно.

Рокитнянские правоохранители сразу зарегистрировали обращение и начали проверку по факту кражи. В процессе расследования были проведены мероприятия по поиску возможных свидетелей и сбора доказательств.

Как результат, обнаружили 50-летнего местного жителя, который был причастен к совершению этого преступления.

Выяснилось, что правонарушитель ранее имел проблемы с законом и уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение краж.

Полицейские офицеры Рокитнянской общины составили на него административные материалы по факту кражи. Все документы были направлены в суд для принятия дальнейшего решения.

