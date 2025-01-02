Полиция в частности занимается теми, кто был рядом и снимал поступок на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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Что известно о злоумышленнике

Инцидент зафиксировали в социальных сетях: 19-летний парень подошел к семисвечнику, перерезал кабель питания и быстро покинул место происшествия. На данный момент полиция также определяет процессуальный статус лиц, которые были рядом и снимали происшествие на видео. В ведомстве также уточнили, что юноша был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о предъявлении парню подозрения по статье о повреждении религиозных сооружений или культовых зданий.

Санкция статьи предусматривает: штраф в размере от 1 514 000 до 6 056 000 гривен, общественные работы (60–240 часов), пробационный надзор до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.