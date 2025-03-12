Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Как будет работать Южный мост для транспорта сейчас

Виталий Кличко рассказал, что Совет обороны Киева разрешил движение транспорта По Южному мосту после консультаций с военными. Сейчас машины будут двигаться только с левого на правый берег.

Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта,

– написал городской голова.

Он также отметил, что частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту.

"На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", – отметил Кличко.

Итак, по данным мэра, без ограничений транспорт будет двигаться:

Северным мостом;

Мостом Метро;

Мостом им. Е. А. Патона;

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);

Южным мостом – с левого на правый берег.

Стоит отметить, что движение по Южному мосту закрыли для частного транспорта еще в июне 2022 года. В то же время во время воздушных тревог мост был закрыт для всех.

К слову, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что сейчас потребности в закрытии Южного моста, которая была ранее, – нет. Поэтому ограничения по движению транспорта на этом переходе можно ослабить.