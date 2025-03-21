Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що президент Чехії також засудив заяви Росії щодо готовності до миру, яка продовжує обстрілювати Україну. Він також висловив подальшу підтримку нашої країни.

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Деталі пресконференції

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити контингент від ООН для миротворчої місії в Україні. Ця ідея виглядає не дуже життєздатною, адже для цього потрібна підтримка резолюції Радбезу ООН, де голос має Росія та США, які можуть не проголосувати за таку ініціативу.

Президент України на пресконференції повідомив, що розміщення будь-яких сил ООН на території України не зможе убезпечити нашу країну від нового нападу Росії.

Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту чи гарантіям безпеки,

– наголосив він.

Увага на пресконференції також була прикута до майбутніх переговорів в Саудівській Аравії. Представники США зустрінуться з командами з України та Росії, але окремо. Американці будуть спілкуватись зі сторонами по черзі.

Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Інші представники будуть відповідальні за технічні можливості щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Раніше Зеленський повідомив, що наша країна надасть США список об’єктів не лише енергетичної інфраструктури, а й цивільної для захисту від російських атак.

Було б добре, щоб зустріч (переговори в Саудівській Аравії – 24 Канал) закінчилась якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. Ми цього хочемо, команда буде на достатньо високому рівні,

– підкреслив президент України.

Тим часом президент Чехії підкреслив, що Росія – це не та країна, якій можна довіряти. Чітко це підкреслюють безперервні російські атаки по території України. Сам Павел застав таку атаку в Одесі, тоді в місті пролунало понад 18 вибухів.

Треба бути цинічним, коли заявляють про готовність до мирних перемовин і в той час здійснювати масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Важко працювати з такою стороною переговорів,

– сказав він.

Павел також заявив, що миротворці в Україні – це спільна відповідальність країн ЄС. Ба більше, президент Чехії зараз намагається переконати НАТО, щоб вони не знімали з порядку денного вступ нашої країни в Альянс, адже це "найдешевші" гарантії безпеки.

Ведуча 24 Каналу додала, що на пресконференції також була згадка про "Коаліцію охочих", учасником якої є Чехія. Однак Павел нічого не сказав про готовність його країни відправити в Україну своїх миротворців. Натомість він висловив, що Чехія продовжить підтримку нашої країни.