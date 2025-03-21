В то же время чешский лидер заявил, что она открыта к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Павела во время пресс-конференции с Зеленским.

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Что заявил Павел о миротворцах

Чешский президент не сказал прямо, готова ли Чехия отправить свои войска в Украину. Однако отметил, что она может стать частью миротворческой миссии.

Если будет финальное решение о том, чтобы создать такие силы, я верю, что Чехия станет их частью,

– говорит Павел.

Он также отметил, что 20 марта в Лондоне состоялась встреча руководителей оборонных ведомств, главной целью которой было обсуждение модальностей потенциального военного присутствия в Украине.

По словам Павела, Чехия готова участвовать в этих переговорах, но ожидает "конкретных результатов". Президент Чехии считает, что очень сложно определить мандат военных контингентов до начала переговоров. По его мнению, сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а потом обсуждать мандат миссии и ее структуру.

Напомним, что сегодня, 21 марта, Петр Павел посетил Одессу и обсудил ключевые вопросы по безопасности и восстановлению Украины с украинскими чиновниками. Отметим, что его визит состоялся после ночной массированной атаки "Шахедов".