Мария Захарова выступила с требованиями к США. Также она переложила ответственность за собственную массированную атаку на Кропивницкий на Украину. Делать жертву виновной очень характерно для российской "дипломатии".

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Чего требует Захарова от США

Российские СМИ цитируют пресс-секретаря МИД.

"Москва надеется, что США услышали заявления о необходимости прекращения военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Это является принципиальным моментом для политико-дипломатического урегулирования", – заявила Захарова.

Она намекнула на слова Путина о том, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву".

И теперь в Кремле надеются, что США услышали это требование. Между тем Америка фактически отвергла его.

А вообще очень интересно, как в России развернули пропаганду на 180 градусов. Раньше они – на словах – воевали с Америкой, а теперь лижут ноги Трампу и заискивают перед ним.