Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Белого дома.

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США не прекращают обмен разведданными

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной для целей обороны.

Важно! После разговора Путина с Трампом 18 марта в Кремле заявили, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Кэролайн Ливитт также рассказала, что в ходе переговоров Зеленский просил "защитить гражданских ракетными системами Patriot". Трамп пообещал проверить, что есть в наличии.

К слову, по словам Зеленского, украинская и американская команды готовы в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов на пути к миру. Лидеры поручили советникам и представителям "как можно скорее выполнить эту работу".