Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Білого дому.

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США не припиняють обмін розвідданими

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною для цілей оборони.

Важливо! Після розмови Путіна з Трампом 18 березня у Кремлі заявили, що "ключовою умовою для недопущення ескалації" війни в Україні мають стати "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

Керолайн Лівітт також розповіла, що у ході переговорів Зеленський просив "захистити цивільних ракетними системами Patriot". Трамп пообіцяв перевірити, що є в наявності.

До слова, за словами Зеленського, українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру. Лідери доручили радникам і представникам "якомога швидше виконати цю роботу".