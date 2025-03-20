Кропивницкий пережил самую большую атаку за время войны. Вся Украина ночью увидела страшные фото, где город просто пылает. Есть раненые, в очередной раз нанесен удар по железной дороге. В последнее время Россия прицельно бьет по объектам УЗ. Но оккупанты заявили, что они не виноваты.

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Как россияне переложили ответственность за атаки 19 марта

С заявлениями выступила Мария Захарова. Она традиционно обрушилась на Зеленского и "киевский режим". Мол, украинский президент публично заявил об отказе бить по энергетической инфраструктуре России, а на самом деле отдал приказ о нанесении новых ударов.

"Киев атакой на энергообъекты России хочет сорвать мирные инициативы, в том числе предложенные Трампом. Режим Зеленского показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии", – цитируют Захарову пропагандисты.

Обратите внимание! Российская пропаганда влияет на ряд американских дипломатов. Например, Стив Уиткофф убежден, что Путин не может врать, и если Москва говорит, что сбила собственные дроны, то это так и есть.

Наконец пресс-секретарь российского МИД пригрозила Украине Америкой: "Москва надеется, что США услышали заявления о необходимости прекращения военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Последнее в Кремле видят принципиальным моментом для политико-дипломатического урегулирования. Но СМИ уже заметили: США отвергли это требование.

А Владимир Зеленский заявил: Киев будет отвечать на удары по энергообъектам зеркально.