Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю Time.

До теми Хоча знають правду: у Трампа спеціально спекулюють про "оточення ЗСУ на Курщині"

Чи пов'язані просування росіян на Курщині та призупинення допомоги від США

Журналісти пишуть, що після перепалки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білий дім оголосив про призупинення допомоги Україні, включно з постачанням важливої ​​розвідувальної інформації, зброї та боєприпасів.

У матеріалі зазначено, що, не маючи доступу до даних із супутників США, українські війська втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. Внаслідок цього в України було менше часу, щоб попередити цивільне населення та військових про наближення авіаудару.

Водночас вплив також був й у Курській області, де росіяни почали просуватись вперед. Але Зеленський відмовився покласти провину на адміністрацію Трампа.

Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську,

– пояснив президент.

Однак українського лідера турбувало у ролі Трампа в Курській операції не стільки обмін розвідданими із США, скільки російська дезінформація, яку поширював Кремль на американську владу.

У розпал наступу росіян на Курщині Трамп провів телефонну розмову з Путіним, який повідомив президенту США, що "тисячі українських військових у Курській області були оточені російськими військами".

За словами президента України, це була брехня. Але Трамп продовжував її посилювати.

До слова, американський Інститут вивчення війни писав, що російські війська зупинили просування у Курській області. Вони продовжують атакувальні дії, але стикаються з героїчним опором наших захисників та відкочуються назад.