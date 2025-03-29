В ОВА уточнили информацию о повреждениях и пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Лысака, главы Днепропетровской ОВА.

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Россия атаковала "Шахедами" Днепр

Известно, что пожары, укротили. В частности, потушили огонь и на территории ресторанного комплекса.

По информации на утро в целом пострадал 21 человек. Самым молодым среди них – 19 лет. Самому старшему – 74,

– рассказали в ОВА.

Указывается, что в больницах остаются 13 пострадавших в результате российской атаки. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Последствия атаки на Днепр / Фото Сергея Лысака

По уточненным данным огонь уничтожил 4 частных дома, еще по меньшей мере 10 повреждены.

Также изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

Кроме этого, разбиты десятки автомобилей, есть уничтожены мотоциклы.

Сергей Лысак добавил, что защитникам неба удалось сбить на Днепропетровщине 16 российских БпЛА.