Фіаско Трампа

Та разом із цим можна помітити, що Трамп дуже неохоче звертається до санкційної теми. Він переконаний, що російський президент виконає свою частину угоди. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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"Я хочу, щоб він уклав угоду. Щоб ми зупинили вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей", – саме у такій послідовності Дональд Трамп висловив своє бажання щодо участі Путіна в угоді про припинення російсько-української війни. "Я не бажаю запроваджувати вторинні тарифи проти його нафти. Але я думаю, що вчинив би так, якби вважав, що Путін не справляється зі своєю роботою".

З цих висловлювань американського президента можна зробити висновок, що наразі Трамп вважає, що Путін зі своєю роботою справляється. Хоча нема навіть найменших ознак того, що Росія збирається підписувати угоду хоча б про 30-денне припинення вогню, на якій наполягала американська сторона.

Трамп також попередив, що й українська сторона має виконати свою частину угоди. Він знову висловив незадоволення з того приводу що Володимир Зеленський намагається переглянути угоду про рідкісноземельні метали. Про той факт, що українська сторона отримала від Білого дому абсолютно інший варіант угоди у порівнянні з тим, який мали підписати Трамп і Зеленський під час своєї скандальної зустрічі в Овальному кабінеті, Трамп так і не сказав.

Ці зауваження президента США швидше засвідчують фіаско його спроб досягти будь-якого реального прогресу на російсько-американських перемовинах.

Цього ж самого дня у Білому домі підкреслили, що Трамп не сприймає ідею зовнішнього управління Україною, з якою Путін виступив в Архангельську. Представниця Білого дому підкреслила, що Україна є конституційною демократією, а її владу обирає український народ. Ця теза не сподобається російському президенту, який сподівається, що Україна перетвориться на російський протекторат і розраховує на сприяння Трампа у досягненні цієї мети.

Якщо Трамп досі продовжує говорити, що причиною війни Росії проти України було бажання України приєднатися до НАТО, це означає, що ані він, ані представники його оточення не розуміють реальної причини війни – бажання Путіна приєднати Україну до своєї території. З цього погляду зовнішнє управління Україною відповідає причині російсько-української війни набагато краще, ніж переконаність Трампа, що Путін занепокоєний вступом України до НАТО.

Трамп поводиться як скривджена дитина

Після того, як Трамп анонсував, що збирається провести цього тижня нову розмову із Путіним, ніяких ознак, що Кремль і Білий дім дійсно готуються до такого контакту немає. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков підкреслив, що Путін погодиться на контакт, якщо Білий дім його ініціює, однак наразі розмова не готується.

Очевидно, що в інтересах Путіна затягувати ситуацію із розмовою з Трампом, як і самі перемовини між Москвою і Вашингтоном щодо завершення російсько-української війни. Зараз немає жодних ознак таких перемовин, а їхні учасники зі США та Росії фактично підтвердили повну безрезультативність зустрічі в Ер-Ріяді.

Зараз виникає питання навіть не про те, чи запровадить Трамп санкції проти Росії, адже це навряд чи дасться взнаки на стані російської економіки швидко. Це довготривала робота зі створення проблем, якою займався ще Джозеф Байден. Саме тоді ми переконалися, що санкційні інструменти діють достатньо ефективно, однак довготривало. Питання у тому, що Трамп не говорить про посилення допомоги Україні, що є значно дієвішим інструментом, ніж всі санкційні погрози Путіну.

Які у Трампа є реальні ресурси, щоб примусити Путіна навіть не закінчити війну, а хоча б проводити більш ефективні перемовини, які б продемонстрували зацікавленість країн у завершенні російсько-української війни? Ми коментуємо пустопорожні заяви Трампа, який то ображається на Путіна, то не ображається, то ображається на Зеленського, то не ображається. Він поводить себе не як президент великої держави, а як скривджена дитина.

Ніяких реальних рухів Вашингтона, які могли б продемонструвати, що Трамп дійсно думає про закінчення війни між Росією і Україною, а не про те, що сказати журналістам в Овальному кабінеті, нема.

Реальні кроки – це не просто розмова із російськими чиновниками. Це дійсно санкції, зброя і принаймні більш обережне ставлення до американських союзників, від яких також залежить, як розвиватиметься ситуація на російсько-українському фронті.