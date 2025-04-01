Сообщает 24 Канал со ссылкой на обозревателя The Washington Post Марка Тиссена.

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Как Трамп может надавить на Путина

Тиссен считает, что в случае, если Трамп решит, что именно Путин препятствует мирному урегулированию войны в Украине, то он ударит по России санкциями и усилит военную поддержку Киева. Он также отметил, что сегодня Путин является экономически и военно слабым, поэтому он не сможет победить Украину.

Не он держит карты, а Трамп. И он готовится их разыграть,

– отметил журналист.

По мнению Тиссена, разочарование Трампа достигло апогея после того, как Путин потребовал отстранения президента Украины Владимира Зеленского и создания переходного правительства в стране, как условия для окончания войны.

"Путин тянет время и не понимает, что он не в том положении, чтобы выдвигать требования. Россия невероятно слаба как в экономическом, так и в военном отношении, а это означает, что в этих переговорах у Трампа все карты на руках", – считает обозреватель.

В чем есть значительное преимущество Трампа

По словам Тисенна, Россия истощена, что дает Трампу значительное преимущество. В случае отказа Путина от мира, Трамп может развязать кампанию максимального давления на Москву в стиле Ирака.

Аналитик отметил, что за 2024 год Россия потеряла в войне против Украины более 427 тысяч своих солдат. Он добавил, что только за месяц россияне понесут больше потерь, чем США за 20 лет войны в Афганистане.

Даже пропутинские российские аналитики признают, что среднестатистический российский солдат теперь выживает на передовой менее месяца, прежде чем его убьют,

– отметил аналитик.

Тиссен также отметил, что Путин не считается с человеческими жизнями, однако он также несет колоссальные потери в технике. Только за 2024 год было уничтожено 12 тысяч танков и боевых бронированных машин и 13 тысяч артиллерийских систем. Аналитик отмечает, что запасы бронетехники в России настолько малы, что приходится использовать технику советских времен, некоторые из которых датируются 1950-ми годами.

"Он (Путин, – 24 Канал) даже повторно вводит в эксплуатацию старые советские танки, которые использовались как реквизит для фильмов на Мосфильме", – отметил Тиссен.

Он добавил, что российская оборонно-промышленная база не может справиться с текущим темпом потерь, и, по словам аналитика ISW Джорджа Барроса, Россия теряет около 350 танковых и артиллерийских стволов каждый месяц, в то же время выпускать ежемесячно может только 20.

По словам Барроса, Путин приносит такие огромные стратегические жертвы людьми и техникой "потому что хочет создать впечатление, что картина становится хуже для украинцев, что Россия движется вперед".

Что удерживает экономику России от краха

Тиссен констатировал, что у России нет ни войск, ни техники для достижения военных целей в Украине. Он добавил, что экономическое положение Путина еще слабее, чем то, что на фронте.

Единственное, что удерживает российскую экономику от краха – это рост доходов от экспорта нефти и газа, подарок Путину от президента Джо Байдена. Доходы России от энергоносителей выросли более чем на 26% в 2024 году до 108 миллиардов долларов, что сделало энергетический сектор единственным важнейшим источником наличности для Кремля – до половины доходов, которые составляют федеральный бюджет России. Если Трамп успешно применит кампанию максимального давления в стиле Ирана против России, он может поставить ее на колени,

– подчеркнул журналист.

Также Трамп может применить кампанию максимального давления на Путина на фронте. Для этого достаточно лишь увеличить поток американского оружия в Украину, если глава Кремля откажется прекратить боевые действия. В частности Тиссен напомнил давнюю реплику Трампа: "Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим украинцам многое. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если придется".

Этим американский лидер якобы намекнул, что Украина уже согласилась на прекращение огня, а вот Россия – нет.

"Путин серьезно просчитался", – резюмировал аналитик.