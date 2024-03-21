Процес мобілізації засуджених в жодному разі не буде примусовим і позиція командирів буде враховуватися. Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Наша логіка була така: перше – це воля і бажання, тому ще невмотивована людина у Збройних Силах просто не потрібна. Друге – ми будемо орієнтуватись на те, як військові бачать цей процес, наскільки вони хочуть залучати до своїх лав таку категорію людей. І третє – це правові механізми, тобто рішення суду за кожною справою,
– сказала вона.
За словами заступниці міністра, ініціатива полягала в тому, аби дати засудженим можливість довести, що вони розуміють свою помилку і що вони можуть допомогти армії. Йдеться як про бойові посади, так і про допоміжну роботу, зокрема будівництво захисних споруд.
Висоцька додала, що особисто знає командирів, які кажуть, що мобілізація засуджених є хорошою ідеєю і які готові брати таких людей на службу. В будь-якому випадку, якщо командир буде проти, ця людина не піде на фронт і залишиться у в'язниці.
Мобілізація засуджених: що відомо
- На початку 2024 року Кабмін запропонував новий законопроєкт про мобілізацію під номером 10449. Він пропонує мобілізацію в'язнів на добровільних засадах. Мовиться лише тих, хто отримав умовне покарання. Також в оновленому законопроєкті визначено статті, з якими злочинами не можуть бути призвані до війська.
- Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що мобілізація засуджених повинна відбуватися примусово. За його словами, такі люди не повинні бути у більш привілейованому становищі, ніж інші громадяни. У Мін'юсті підкреслили, що до ЗСУ можна залучити цілі дві великі категорії громадян: тих, які перебувають у в'язниці, та тих, які вийшли на свободу.
- На сайті Верховної Ради 13 березня зареєстрували законопроєкт під номером 11079. Він пропонує засудженим раніше вийти з в'язниці за умови доєднання до лав ЗСУ. Цей законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Вони означають дозвіл на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.