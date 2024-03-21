Процес мобілізації засуджених в жодному разі не буде примусовим і позиція командирів буде враховуватися. Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Наша логіка була така: перше – це воля і бажання, тому ще невмотивована людина у Збройних Силах просто не потрібна. Друге – ми будемо орієнтуватись на те, як військові бачать цей процес, наскільки вони хочуть залучати до своїх лав таку категорію людей. І третє – це правові механізми, тобто рішення суду за кожною справою,

– сказала вона.

За словами заступниці міністра, ініціатива полягала в тому, аби дати засудженим можливість довести, що вони розуміють свою помилку і що вони можуть допомогти армії. Йдеться як про бойові посади, так і про допоміжну роботу, зокрема будівництво захисних споруд.

Висоцька додала, що особисто знає командирів, які кажуть, що мобілізація засуджених є хорошою ідеєю і які готові брати таких людей на службу. В будь-якому випадку, якщо командир буде проти, ця людина не піде на фронт і залишиться у в'язниці.

Мобілізація засуджених: що відомо