Новый законопроект о мобилизации еще не принят, однако комитет Верховной Рады 29 марта рассмотрел все правки депутатов, их было более четырех тысяч. Возможно, документ рассмотрят через две недели.

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Кто не может вручать повестки

Несколько категорий не имеют права вручать повестку: речь о полицейских, военнослужащих (в том числе представителей ТрО) и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.

В то же время, соответствии с новым законопроектом о мобилизации, Национальная полиция будет иметь полномочия по участию в мероприятиях мобилизации. Например, правоохранители смогут привлекать к мероприятиям рекрутинга на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга. Еще полицейские вместе с паспортом смогут требовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет.

А кто вправе вручать

А вот тех, кто имеет право вручать повестку, значительно больше. И это не только представители ТЦК.

Вручить повестку могут:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

После личного вручения повестки военнообязанному он должен поставить подпись о ее получении. Если же человек отказывается брать повестку – составляют акт об отказе от получения.

Собственно, повестки бывают разные:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (оно выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового закона срочную службу отменят).

Отправят ли меня сразу в окопы после первой повестки

Повестка является основанием для мобилизации. После вручения первой повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП для уточнения учетных данных. Но в Сухопутных силах не раз говорили: первая повестка не означает, что вас отправят сразу в окопы или на штурм.

Подробно о вручении повестки и обучении мобилизованных рассказывал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.