Новый законопроект о мобилизации еще не принят, однако комитет Верховной Рады 29 марта рассмотрел все правки депутатов, их было более четырех тысяч. Возможно, документ рассмотрят через две недели.
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Кто не может вручать повестки
Несколько категорий не имеют права вручать повестку: речь о полицейских, военнослужащих (в том числе представителей ТрО) и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.
В то же время, соответствии с новым законопроектом о мобилизации, Национальная полиция будет иметь полномочия по участию в мероприятиях мобилизации. Например, правоохранители смогут привлекать к мероприятиям рекрутинга на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга. Еще полицейские вместе с паспортом смогут требовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет.
А кто вправе вручать
А вот тех, кто имеет право вручать повестку, значительно больше. И это не только представители ТЦК.
Вручить повестку могут:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).
После личного вручения повестки военнообязанному он должен поставить подпись о ее получении. Если же человек отказывается брать повестку – составляют акт об отказе от получения.
Собственно, повестки бывают разные:
- для уточнения данных;
- на прохождение ВВК;
- мобилизационное распоряжение (оно выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
- для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового закона срочную службу отменят).
Отправят ли меня сразу в окопы после первой повестки
Повестка является основанием для мобилизации. После вручения первой повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП для уточнения учетных данных. Но в Сухопутных силах не раз говорили: первая повестка не означает, что вас отправят сразу в окопы или на штурм.
Подробно о вручении повестки и обучении мобилизованных рассказывал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.