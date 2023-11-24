Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо говорит, что первая повестка еще не означает немедленную мобилизацию. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Что происходит после вручения повестки

Украинцы думают, что первая повестка – и сразу на фронт. Нет, совершенно не так. Первую повестку вручают военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его учетных данных,

– развеял мифы Фитьо.

С ней он должен явиться в свой ТЦК и СП и пройти медосмотр. Таким образом станет понятно, годен ли человек к службе по мобилизации. Еще военнообязанный должен предоставить пакет документов о своей специальности, образовании, семейном положении и причинах для получения отсрочки, если таковые имеются.

В случае если есть документы, подтверждающие право на отсрочку, такого человека не мобилизуют. Если есть жалобы на здоровье – военнообязанного признают ограниченно пригодным. Его могут призвать, но при необходимости и он будет служить в тылу.

Когда отправляют на фронт

Вторую повестку вручают, если со здоровьем все в порядке и нет причин для отсрочки.

Только при необходимости в его (призывника – 24 Канал) профессии. Вторая повестка – его уже вызывают этим мобилизационным распоряжением,

– замечает Фитьо.

Военнообязанного направляют в учебный центр, где он проводит месяц и больше. Там дают базовую военную подготовку, зависящую от его профессии. Стрелка учат месяц, представители более сложных профессий, например оператор-наводчик, оператор дронов, учатся дольше – от месяца до трех. Учения проходят и за рубежом – в Британии, Германии, Испании.

В свое подразделение мобилизованный отправляется после учений и слаживания.

Сколько получают украинские солдаты во время учений

Стандартно – от 20 тысяч гривен для солдата. Когда они отправляются в район выполнения задач, то уже получают денежное довольствие, предусмотренное в этом районе. То есть получают от 20 до 120 тысяч в месяц,

– сообщил Фитьо.

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