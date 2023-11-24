Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо говорить, що перша повістка ще не означає негайну мобілізацію. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Що відбувається після вручення повістки

Українці думають, що перша повістка – і одразу на фронт. Ні, абсолютно не так. Першу повістку вручають військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його облікових даних,

– розвіяв міфи Фітьо.

Із нею він має з'явитися в свій ТЦК і СП та пройти медогляд. Таким чином стане зрозуміло, чи придатна людина до служби по мобілізації. Іще військовозобов'язаний має надати пакет документів про свій фах, освіту, сімейний стан і причини для отримання відстрочки, якщо такі є.

У випадку, якщо є документи, що підтверджують право на відстрочку, таку людину не мобілізують. Якщо ж є скарги на здоров'я – військовозобов'язаного визнають обмежено придатним. Його можуть призвати, але за потреби і вони служитимуть у тилу.

Коли відправляють на фронт

Другу повістку вручають, якщо зі здоров'ям усе в порядку і немає причин для відстрочки.

Лише за потреби в його (призовника, – 24 Канал) професії. Друга повістка – його вже викликають цим мобілізаційним розпорядженням,

– зауважує Фітьо.

Військовозобов'язаного скеровують у навчальний центр, де він проводить місяць і більше. Там дають базову військову підготовку, яка залежить від його професії. Стрільця вчать місяць, представники складніших професій, наприклад, оператор-навідник, оператор дронів, учаться довше – від місяця до трьох. Навчання проходять і за кордоном – у Британії, в Німеччині, Іспанії.

До свого підрозділу мобілізований вирушає після навчання та злагодження.

Скільки отримують українські солдати під час навчання

Стандартно – від 20 тисяч гривень для солдата. Коли вони вирушають у район виконання завдань, то вже отримують грошове забезпечення, передбачене в цьому районі. Тобто отримують від 20 до 120 тисяч на місяць,

– повідомив Фітьо.

Яка наразі ситуація на фронті – читайте тут.