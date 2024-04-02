Відповідно до законодавства України, існують підстави, за яких чоловіки мають самостійно приходити до ТЦК без повістки. Це стосується не лише тих, хто хоче отримати дозвіл на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України.

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Коли потрібно з'явитися до військкомату самостійно

Поки законопроєкт щодо мобілізації не прийнято, в Україні діють чинні правила військового обліку, які регулюються відповідними законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

Самостійно прийти до ТЦК потрібно в наступних випадках:

для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;

у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;

в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

для повідомлення про втрату військово-облікового документа;

для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років);

для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, які підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це стосується військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

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