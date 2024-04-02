Відповідно до законодавства України, існують підстави, за яких чоловіки мають самостійно приходити до ТЦК без повістки. Це стосується не лише тих, хто хоче отримати дозвіл на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України.
Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
Коли потрібно з'явитися до військкомату самостійно
Поки законопроєкт щодо мобілізації не прийнято, в Україні діють чинні правила військового обліку, які регулюються відповідними законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.
Самостійно прийти до ТЦК потрібно в наступних випадках:
- для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;
- у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;
- в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів;
- для повідомлення про втрату військово-облікового документа;
- для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років);
- для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, які підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.
Це стосується військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин пояснив, що броні для журналістів не буде. Він вважає, що від цього є позитивний вплив, адже, на його думку, "найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа".
- Народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив припущення, що внесення законопроєкту №10449 щодо мобілізації та військового навчання на розгляд у сесійній залі Ради для голосування, можливо, відбудеться в середині квітня.
- Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами висловив обурення поширенням нового наративу щодо можливості мобілізації осіб з 18 років. Зеленський підкреслив, що ця інформація не відповідає дійсності, закликавши громадян не вірити чуткам, а перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.