Відповідно до законодавства України, існують підстави, за яких чоловіки мають самостійно приходити до ТЦК без повістки. Це стосується не лише тих, хто хоче отримати дозвіл на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України.

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Коли потрібно з'явитися до військкомату самостійно

Поки законопроєкт щодо мобілізації не прийнято, в Україні діють чинні правила військового обліку, які регулюються відповідними законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

Самостійно прийти до ТЦК потрібно в наступних випадках:

  • для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;
  • у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;
  • в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів;
  • для повідомлення про втрату військово-облікового документа;
  • для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років);
  • для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, які підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це стосується військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин пояснив, що броні для журналістів не буде. Він вважає, що від цього є позитивний вплив, адже, на його думку, "найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа".
  • Народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив припущення, що внесення законопроєкту №10449 щодо мобілізації та військового навчання на розгляд у сесійній залі Ради для голосування, можливо, відбудеться в середині квітня.
  • Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами висловив обурення поширенням нового наративу щодо можливості мобілізації осіб з 18 років. Зеленський підкреслив, що ця інформація не відповідає дійсності, закликавши громадян не вірити чуткам, а перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.