Нардеп, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю УНІАН розповів, чи є добровільний контракт для 18 – 25-річних, який готується запропонувати влада, першим кроком до загальної мобілізації чоловіків цієї вікової категорії, передає 24 Канал.

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Чи буде загальна мобілізація юнаків

За словами Веніславського, наразі взагалі не йдеться про примусову мобілізацію для молоді 18 – 25 років. Посадовець підкреслив, що у 2024 році була певна кількість людей цього віку, які уклали контракт за власним бажанням. Чиновник уточнив, що не може назвати точну цифру людей, про яку йдеться, оскільки це закрита інформація. Втім, нардеп додав, що це "не одна тисяча" охочих.

Також Веніславський додав, що у Раді ще немає законопроєкту щодо стимулів для хлопців 18 – 25 років. Профільний комітет вже має напрацювання, але питання залишається у бюджеті.

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До слова, на сьогодні в Україні особа стає військовозобов'язаною у 25 років, але є винятки, коли мобілізація можлива раніше, зокрема для тих, хто закінчив військову кафедру або військовий навчальний заклад.