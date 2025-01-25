Повідомляє 24 Канал з посиланням на радника Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Миколу Щура в коментарі для ТСН. Пропозиції можуть бути розглянуті на Ставці Верховного головнокомандувача.

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Які зміни в мобілізації 18 – 25-річний можуть відбутися

Щур повідомив, що в ОП найближчим часом планують запропонувати зміни до законодавства та указів президента, які стосуються призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція,

– поділились в ОП.

Посадовці не виключають, що ці пропозиції можуть бути винесені на розгляд на Ставці Верховного головнокомандувача.

Чи може початися примусова мобілізація 18-річних

В Офісі президента наголошують, що йдеться виключно про добровільний контракт для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації. Зокрема, їх хочуть мотивувати фінансовими стимулами.

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зазначає, що важливо враховувати різницю у фізичній витривалості між 18 – 20-річними та тими, кому 23 – 25 років.

Я думаю, що цей фактор залишається ключовим. По-друге, в рамках національного законодавства громадяни віком від 18 років і зараз можуть укладати контракти на добровільній основі та призиватись до українського війська,

– заявив Селезньов.

Він додає, що запровадження стимулів і бонусів для цієї категорії громадян є позитивним кроком. На його думку, пошук способів заохочення призову чоловіків віком від 18 до 25 років є важливим, адже будь-які заходи, які сприяють посиленню мобілізаційних процесів, лише зміцнюють обороноздатність країни.

Також Селезньов наголошує, що хлопці у віці 18 – 25 років на полі бою є ефективнішими порівняно з військовими віком за 50.

Чи буде чим озброїти нових військових

Селезньов відповів на запитання журналістів про те, чи достатньо є в Україні зброї, щоб озброїти нових військових.

Часто ми чуємо від тих, хто знаходиться на полі бою про те, що не вистачає саме особового складу. Кейс поставок військової техніки та озброєння від наших зокрема заокеанських партнерів дозволяє нам досить впевнено пройти першу половину 2025 року. Поставки є сталими та вони не зупинені. Поставки озброєння та боєприпасів відбуваються, про це президент Зеленський сказав під час форуму в Давосі,

– відповів військовий експерт.

Він також зазначив, що питання навчених та вмотивованих військових завжди є актуальним, адже саме особовий склад боронить територію. На думку Селезньова, ця ініціатива може принести користь, оскільки дозволяє знайти компромісні рішення

Селезньов зазначає, що військова історія різних часів має приклади залучення 18-річних до бойових дій, зокрема під час Другої світової війни.

"Наприклад, війна у В’єтнамі тривала 15 років. Хлопці віком від 18 років так само були учасниками. Тут питання навіть не стільки у віці, скільки у належній підготовці. А тут нам є над чим працювати – з персоналом навчальних центрів, полігонів та іншими", – додав Селезньов.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський в черговий раз відкинув заклики партнерів щодо зниження мобілізаційного віку. Він зазначив, що це лише призведе до більшої кількості людей на фронті без зброї.