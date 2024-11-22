Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля. Заметим, о нахождении российского вооружения у подобных группировок сообщают не впервые.

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Израиль нашел российское оружие у "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщает, что военные Израиля продолжают уничтожение крупного террористического центра "Хезболлы" в южной части Ливана, где есть боевые комплексы, противотанковые позиции, многочисленные склады оружия, содержащие гранаты, огнестрельное оружие и боевую технику, наблюдательные пункты и многое другое.

Во время соответствующей операции израильские воины обнаружили скрытую позицию, где находился ПТРК "Корнет", дальность стрельбы которого составляет около 8 километров. Такой ПТРК обнаружили возле тела боевика "Хезболлы", который был ликвидирован во время одного из ударов. Известно, что на его позиции также нашли ударный беспилотник.

В то же время на другом участке бойцы ЦАХАЛ разоблачили несколько подземных тоннелей и склады оружия террористической группировки. Армия обороны Израиля уточняет, что их самолеты уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы" в южной части Ливана.



ПТРК "Корнет" у "Хезболлы" / Фото ЦАХАЛ

Напомним, в октябре BILD писало, что в арсенале боевиков военизированной ливанской группировки "Хезболлы" обнаружили оружие российского производства. Тоннели, где обнаружили такую находку, расположены на глубине около 8 метров. Они имеют стальные перегородки и двери, а входы расположены в жилых домах.