Ранее израильская армия выступила с обращением к жителям города на арабском языке, призвав их эвакуироваться.

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Атака Израиля на Ливан

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по складам топлива Хезболлы в Ливане, сообщили в среду вечером ЦАХАЛ.

По словам военных, топливные склады, предоставленные Ираном, принадлежали подразделению материально-технического усиления 4400 Хезболлы в долине Бекаа.