Раніше ізраїльська армія виступила зі зверненням до жителів міста арабською мовою, закликавши їх евакуюватися.

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Атака Ізраїлю на Ліван

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по складах палива Хезболли в Лівані, повідомили в середу ввечері ЦАХАЛ.

За словами військових, паливні склади, надані Іраном, належали підрозділу матеріально-технічного підсилення 4400 Хезболли в долині Бекаа.