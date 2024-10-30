Раніше ізраїльська армія виступила зі зверненням до жителів міста арабською мовою, закликавши їх евакуюватися.
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Атака Ізраїлю на Ліван
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по складах палива Хезболли в Лівані, повідомили в середу ввечері ЦАХАЛ.
За словами військових, паливні склади, надані Іраном, належали підрозділу матеріально-технічного підсилення 4400 Хезболли в долині Бекаа.
Повідомляється, що цей підрозділ відповідає за передачу зброї з Ірану Хезболлі. Угрупування використовує ці паливні склади для забезпечення паливом своїх військових транспортних засобів, які є критично важливими для операцій.