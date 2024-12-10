В вооруженном конфликте на территории Сирии погибли российские военные из разных подразделений и летчики. Также известно о потерях среди наемников ЧВК "Вагнер". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование российской службы BBC.

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Сколько элитных российских военных погибли в Сирии

Журналисты проанализировали публикации в СМИ и социальных сетях, данные с кладбищ и мемориалов, и определили, что во время операции в Сирии погибли 543 российских военных и наемников ЧВК "Вагнер". Отмечается, что среди павших есть один генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и еще 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.

В открытых источниках удалось найти свидетельства гибели в Сирии разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов. По данным Минобороны России, подготовка только одного военного летчика в России стоит от 3 до 14 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

В октябре 2024 года стало известно о гибели офицеров российской морской пехоты – Степана Алекторского и Николая Михайленко. Предположительно, их уничтожили в пустыне провинции Дейр эз-Зор во время известной засады боевиков "Исламского государства", которое считается террористической.

Из открытых источников известно о смерти 15 солдат и офицеров элитного подразделения вооруженных сил России – Сил специальных операций. На фото 2014 года зафиксировано четырех молодых офицеров. Трое из них погибли в Сирии в 2015, 2016 и 2020 году.

Российские военные на полигоне в Севастополе/ Социальные сети

Также известно, что еще двое офицеров ССО умерли в Сирии от проблем с сердцем. Среди погибших есть и по меньшей мере семь офицеров ФСБ и сотрудников группы "Альфа", считающейся одним из сильнейших антитеррористических подразделений в мире.

Стоит знать! На самом же деле реальные потери личного состава российской армии могут быть больше. Официально Россия признала, что в конфликте в Сирии погибло 116 военнослужащих. Такие данные минобороны озвучивало в 2019 году.

Потери "Вагнера" в Сирии

Среди погибших в конфликте в Сирии было много военных российской ЧВК "Вагнер". Первые потери компании зафиксированы в 2015 году, еще до появления в местных песках официальных российских баз. Позже много наемников погибли в начале 2018 года, в частности во время в бою в районе сирийских газовых месторождений Хашам.

"Колонна, в которую входили подопечные Евгения Пригожина, приблизилась к позициям курдских сил. Те попросили помощи у своих давних союзников – США. В результате "вагнеровцы" попали под массированные вертолетные и артиллерийские удары. 67 сотрудников ЧВК погибли на месте, еще 13 умерли от ран в течение ближайших дней", – пишет издание.

Документы одного из погибших "вагнеровцев"/ Русская служба BBC

Всего журналисты подтвердили гибель в Сирии 346 наемников ЧВК "Вагнер". Десятки из них ранее участвовали в боях на Северном Кавказе или были отставными сотрудниками российских подразделений спецназа.

Сколько времени Россия тратит на подготовку военных

На подготовку квалифицированного военного в России уходит от нескольких недель до нескольких лет. Например, гранатометчика или минометчика можно переучить за несколько недель, в единичных случаях – за один-два месяца. А чтобы подготовить лейтенанта необходимо четыре года. Для навыков проведения специальных операций, лейтенант должен учиться еще около четырех лет.

Напомним, по информации, которая появилась летом этого года, в военных действиях в Сирии принимали участие около 6000 – 7500 российских воинов.