У збройному конфлікті на території Сирії загинули російські військові з різних підрозділів та льотчики. Також відомо про втрати серед найманців ПВК "Вагнер". Про пише 24 Канал із посиланням на розслідування російської служби BBC.

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Скільки елітних російських військових загинули у Сирії

Журналісти проаналізували публікації у ЗМІ та соціальних мережах, дані із цвинтарів та меморіалів, і визначили, що під час операції у Сирії загинули 543 російських військових та найманців ПВК "Вагнер". Зазначається, що серед полеглих є один генерал-майор, 10 полковників, 15 підполковників, 31 майор і ще 61 офіцер у званні від лейтенанта до капітана.

У відкритих джерелах вдалося знайти свідчення загибелі в Сирії розвідників 45-ї бригади спецназу ВДВ, солдатів та офіцерів підрозділів ГРУ, а також понад 20 військових пілотів та штурманів. За даними Міноборони Росії, підготовка лише одного військового льотчика в Росії коштує від 3 до 14 мільйонів доларів,

– йдеться в повідомленні.

У жовтні 2024 року стало відомо про загибель офіцерів російської морської піхоти – Степана Алекторського та Миколи Михайленка. Імовірно, їх знищили у пустелі провінції Дейр ез-Зор під час відомої засідки бойовиків "Ісламської держави", яка вважається терористичною.

Із відкритих джерел відомо про смерть 15 солдатів та офіцерів найелітнішого підрозділу збройних сил Росіх – Сил спеціальних операцій. На фото 2014 року зафіксовано чотирьох молодих офіцерів. Троє з них загинули у Сирії у 2015, 2016 і 2020 році.

Російські військові на полігоні в Севастополі/ Соціальні мережі

Також відомо, що ще двоє офіцерів ССО померли у Сирії від проблем із серцем. Серед загиблих є і щонайменше семеро офіцерів ФСБ і співробітників групи "Альфа", що вважається одним із найсильніших антитерористичних підрозділів у світі.

Варто знати! Насправді ж реальні втрати особового складу російської армії можуть бути більшими. Офіційно Росія визнала, що у конфлікті в Сирії загинуло 116 військовослужбовців. Такі дані міноборони озвучувало у 2019 році.

Втрати "Вагнера" у Сирії

Серед загиблих у конфлікті в Сирії було багато військових російської ПВК "Вагнер". Перші втрати компанії зафіксовані у 2015 році, ще до появи в місцевих пісках офіційних російських баз. Пізніше багато найманців полягли на початку 2018 року, зокрема під час в бою в районі сирійських газових родовищ Хашам.

"Колона, до якої входили підопічні Євгена Пригожина, наблизилася до позицій курдських сил. Ті попросили допомоги у своїх давніх союзників – США. У результаті "вагнерівці" потрапили під масовані вертолітні та артилерійські удари. 67 співробітників ПВК загинули на місці, ще 13 померли від ран протягом найближчих днів", – пише видання.

Документи одного із загиблих "вагнерівців"/ Російська служба BBC

Усього журналісти підтвердили загибель у Сирії 346 найманців ПВК "Вагнер". Десятки з них раніше брали участь у боях на Північному Кавказі або були відставними співробітниками російських підрозділів спецназу.

Скільки часу Росія витрачає на підготовку військових

На підготовку кваліфікованого військового у Росії йде від кількох тижнів до кількох років. Наприклад, гранатометника або мінометника можна перенавчити за кілька тижнів, у поодиноких випадках – за один-два місяці. А щоб підготувати лейтенанта необхідно чотири роки. Для навичок проведення спеціальних операцій, лейтенант має вчитися ще близко чотирьох років.

Нагадаємо, за інформацією, яка з'явилася влітку цього року, у військових діях в Сирії брали участь близько 6000 – 7500 російських вояк.