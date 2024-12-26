Також відомо про 10 поранених співробітників міністерства внутрішніх справ країни. Про це повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

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Перестрілка поблизу Тартуса

Сили безпеки нової влади розпочали операцію з "контролю безпеки, стабільності та громадянського миру, а також переслідування залишків ополченців Асада в лісах і на пагорбах" в сільській місцевості Тартуса.

Поліція потрапила в засідку, коли намагалися заарештувати колишнього офіцера, причетного до в’язниці Седная біля Дамаска, де страчували й піддавали тортурам людей, нелояльних режимові диктатора.

У мережі з'явилося відео, як стверджується, з рейдами силовиків нової влади на бойовиків, які підтримують раніше повалений режим Асада.

Перестрілка силовиків із прихильниками Асада: дивитися відео

Раніше 24 Канал повідомляв про падіння диктатури Башара Асада. Владу в Дамаску захопила група "Хайят Тахрір аш-Шам" на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джолані. Колишній диктатор із сім'єю втік до Москви.