Через жорстокі тортури і убивства цю в'язницю називали "бійнею для людей". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Білі шоломи" та Anadolu agency.

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Повстанці показали жахи в'язниці "Седная"

У цій в'язниці утримували тисячі противників режиму Асада. Її огляд разом із пошуковими собаками тривав дві доби. Було перевірено усі входи та виходи, вентиляційні шахти, каналізацію, водопровід. У цьому брали участь люди, які добре знайомі із плануванням в'язниці.

Ця будівля має чотири поверхи та чотири рівні під землею. Є також багато таємних камер: щоб дістатися туди, повстанцям довелося вибивати стіни.

Як виглядає "Седная": дивіться відео

️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims



• Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr — Anadolu English (@anadoluagency) December 10, 2024

Під час огляду у "Седнаї" знайшли інструменти для катування, мотузки, на яких вішали в'язнів, прес для розчавлювання. Виявили також понівечені тіла – десятки з них, ймовірно, намагалися розчинити кислотою.

Загалом повстанці знайшли справи на 29 тисяч страчених людей. Серед них були і ті, хто провів за ґратами десятиліття. Окрім дорослих, режим Асада утримував у "Седнаї" дітей, які народилися у тюремних стінах.

Люди приходять табору, щоб хоч щось дізнатися про долю своїх арештованих родичів. Вони розповіли, що ув'язнених утримували в щільно закритих приміщеннях, їх позбавляли води, їжі та меддопомоги.

Припускають, що серед в'язнів може бути журналіст зі США Остін Тайс: його 12 років тому засудили у Сирії.

Окрім того, за деякими даними, Асад у 2011 – 2015 роках наказувати страчувати до 50 осіб на тиждень без будь-яких судів та розслідувань.

Жахи в'язниці "Седная" / Фото із соцмереж та "Голосу Америки"