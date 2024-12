Через жорстокі тортури і убивства цю в'язницю називали "бійнею для людей". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Білі шоломи" та Anadolu agency.

У цій в'язниці утримували тисячі противників режиму Асада. Її огляд разом із пошуковими собаками тривав дві доби. Було перевірено усі входи та виходи, вентиляційні шахти, каналізацію, водопровід. У цьому брали участь люди, які добре знайомі із плануванням в'язниці.

Ця будівля має чотири поверхи та чотири рівні під землею. Є також багато таємних камер: щоб дістатися туди, повстанцям довелося вибивати стіни.

Як виглядає "Седная": дивіться відео

️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims



• Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr

— Anadolu English (@anadoluagency) December 10, 2024