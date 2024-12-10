Из-за жестоких пыток и убийств эту тюрьму называли "бойней для людей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Белые каски" и Anadolu agency.

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Повстанцы показали ужасы тюрьмы "Седная"

В этой тюрьме удерживали тысячи противников режима Асада. Ее осмотр вместе с поисковыми собаками длился двое суток. Были проверены все входы и выходы, вентиляционные шахты, канализацию, водопровод. В этом участвовали люди, которые хорошо знакомы с планировкой тюрьмы.

Это здание имеет четыре этажа и четыре уровня под землей. Есть также много тайных камер: чтобы добраться туда, повстанцам пришлось выбивать стены.

Как выглядит "Седная": смотрите видео

️ Кадры дрона тюрьмы "Седна" запечатлели родственников заключенных, обыскивающих комплекс в поисках жертв



- В период с 2011 по 2015, каждую неделю вешали около пятидесяти человек, а заключенные подвергались систематическим пыткам pic.twitter.com/p3cw8jwddr - Anadolu English (@anadoluagency) 10 декабря, 2024

Во время осмотра в "Седнаи" нашли инструменты для пыток, веревки, на которых вешали заключенных, пресс для раздавливания. Обнаружили также изуродованные тела – десятки из них, вероятно, пытались растворить кислотой.

В общем повстанцы нашли дела на 29 тысяч казненных людей. Среди них были и те, кто провел за решеткой десятилетия. Кроме взрослых, режим Асада удерживал в "Седнаи" детей, которые родились в тюремных стенах.

Люди приходят в лагерь, чтобы хоть что-то узнать о судьбе своих арестованных родственников. Они рассказали, что заключенных удерживали в плотно закрытых помещениях, их лишали воды, еды и медпомощи.

Предполагают, что среди заключенных может быть журналист из США Остин Тайс: его 12 лет назад осудили в Сирии.

Кроме того, по некоторым данным, Асад в 2011 – 2015 годах приказал казнить до 50 человек в неделю без каких-либо судов и расследований.

Ужасы тюрьмы "Седная" / Фото из соцсетей и "Голоса Америки"