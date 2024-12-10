И вот недавно повстанцы смогли вызвать крах режима сирийского диктатора. Иракское агентство Tabnak опубликовало таймлапс гражданской войны в Сирии с 2011 до 2024 годов, передает 24 Канал.

Смотрите также Падение дома Асадов: биография диктатора и династии, что превратила Сирию в руины

Как длилась гражданская война в Сирии

В течение войны в стране правительство привлекало танки и снайперов, в областях, в которых было особенно неспокойно, людям перекрывали электроэнергию и воду. Также у местных забирали продукты питания. Летом 2011 года оппозиция и перебежчики сформировали Свободную сирийскую армию.

Тогда и началась повстанческая кампания против режима Асада. Позже конфликт приобрел больший масштаб, охватив всю территорию. Уже в декабре 2024 году режим Башара Асада пал, сбежал в Москву, а оппозиционные силы захватили сирийскую столицу – Дамаск.

Как менялся контроль над территориями в Сирии: смотрите видео

На таймлапсе Tabnak изображен контроль над территорией в Сирии в течение 2011 – 2024:

красным – сирийской национальной армией;

зеленым – сирийскими повстанцами;

черным – ИГИЛ;

желтым – курдов.

К слову, израильские войска заняли стратегические объекты в Сирии после захвата Дамаска повстанцами. Израиль не пересекал границу Сирии с 1974 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция является временной.