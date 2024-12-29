Сам Трамп ніколи особисто не озвучував свій "мирний план". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Який "план" має на увазі російський режим

Голова російської дипломатії Лавров заявив, що Росію не влаштовує "мирний план" Трампа. ЗМІ повідомляли, що він передбачає відтермінування вступу України до НАТО на 20 років та введення на її територію миротворців ЄС та Британії.

Важливо зазначити, що план Трампа ніколи не лунав з його уст, його публікували лише ЗМІ з посиланням на його оточення.

Так, The Wall Street Journal з посиланням на три джерела в оточенні новообраного президента США писали, що нова адміністрація у Білому домі розглядає варіант заморозити війну, тобто дозволити Росії окупувати 20% української території. Україна не доєднається до НАТО найближчі 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів РФ.

Лунали і пропозиції про введення миротворців, однак саме європейських. Трамп неодноразово заявляв, що Європі варто більше докладатися до своєї та української оборони.

Український дипломат Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost заявив, що для України вступ до НАТО не є пріоритетом. Україна працює над отриманням чітких та розлогих, багатосторонніх гарантій безпеки.