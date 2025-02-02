Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Associated Press. Заметим, Александр Сырский назвал целью оборонительной операции Украины уничтожение вражеских сил и резервов противника.

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Какими были цели Украины и России и какие успехи

Зеленский подчеркнул: знает, что за спиной у Украины "все о чем-то говорят". Президент не знает, что именно является предметом таких разговоров, но уверен: без Украины война не закончится справедливо.

"Все, что происходило за спиной, привело точно не к желаемому результату. Наоборот – к долгой войне и к не самой сильной позиции Украины", – рассказал он.

Президент добавил: эти его слова не означают, что у россиян сегодня очень сильные позиции.

Они ничего не достигают на поле боя. Реально своих целей "СВО" они так и не достигли. Но и мы не достигли пока своей главной цели – закончить эту войну, заставить Россию закончить эту войну,

– поделился гарант.

Россияне не смогли разрушить нашу независимость. Именно это было целью "СВО" в феврале 2022 года. Путин не победил Украину, а это значит, что он проигрывает. Этого диктатор не может признать и поэтому боится переговоров с Киевом. Он хотел бы говорить с США, минуя Украину. Для этого Путин задействует старые нарративы, например, "это война России и Запада". Но для Украины переговоры без Украины несправедливы.

"Сначала он будет говорить, что это война России с Западом, поэтому я и разговариваю с Западом. Он будет придумывать причины для того, чтобы избежать возможности закончить войну в Украине с Украиной за столом переговоров. Вопрос не в личностях, вопрос в его позиции внутри его государства", – объяснил Зеленский логику Путина.

Все эти хитрости нужны хозяину Кремля для того, чтобы продемонстрировать россиянам: Украина не субъект, мы воевали с США, поэтому и говорим с ними. И эта смена риторики разительно отличается от обещаний взять Киев за три дня и праздновать победу над "нацизмом" на Крещатике под триколором.