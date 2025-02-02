Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

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Что написал Сырский

По словам главкома, оборонительная операция направлена на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 – безвозвратно,

– сказано в заметке.

Также Главнокомандующий ВСУ выложил видеоподборку, где можно увидеть много поражений российской техники.

Потери россиян: смотрите видео

Он поблагодарил воинов за стойкость, эффективность и героизм.

Наступление оккупантов замедляется

Другие военные также подводят итоги января. Например, в Deep State увидели признаки того, что вражеское наступление замедляется. "В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", – написали там.

В ОСГВ "Хортица" подтвердили эти данные. Представитель группировки Виктор Трегубов сообщил, что война подошла к фазе, когда россияне давят на отдельных направлениях. Враг меньше идет в лобовые атаки, но это не значит, что нашим воинам стало легче. О Покровске Трегубов сказал, что россияне пробуют охватить город и бросили туда много людей.

В то же время в ISW обращают внимание, что оккупанты продвигаются не только в Донецкой области.