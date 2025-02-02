Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Associated Press. Зауважимо, Олександр Сирський назвав метою оборонної операції України знищення ворожих сил та резервів противника.

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Якими були цілі України та Росії і які успіхи

Зеленський підкреслив: знає, що за спиною в України "всі про щось говорять". Президент не знає, що саме є предметом таких розмов, але впевнений: без України війна не закінчиться справедливо.

"Усе, що відбувалося за спиною, призвело точно не до бажаного результату. Навпаки – до довгої війни і до не самої сильної позиції України", – розповів він.

Президент додав: ці його слова не означають, що в росіян сьогодні дуже сильні позиції.

Вони нічого не досягають на полі бою. Реально своїх цілей "СВО" вони так і не досягли. Але і ми не досягли поки що своєї головної цілі – закінчити цю війну, змусити Росію закінчити цю війну,

– поділився гарант.

Росіяни не змогли зруйнувати нашу незалежність. Саме це було метою "СВО" у лютому 2022 року. Путін не переміг Україну, а це значить, що він програє. Цього диктатор не може визнати і тому боїться перемовин з Києвом. Він хотів би говорити зі США, оминаючи Україну. Для цього Путін задіює старі наративи на кшталт "це війна Росії і Заходу". Та для України перемовини без України несправедливі.

"Спочатку він буде говорити, що це війна Росії із Заходом, тому я і розмовляю із Заходом. Він буде придумувати причини для того, щоб уникнути можливості закінчити війну в Україні з Україною за столом перемовин. Питання не в особистостях, питання в його позиції всередині його держави", – пояснив Зеленський логіку Путіна.

Всі ці хитрощі потрібні господарю Кремля для того, щоб продемонструвати росіянам: Україна не суб'єкт, ми воювали зі США, тож і говоримо з ними. І ця зміна риторики разюче відрізняється від обіцянок узяти Київ за три дні та святкувати перемогу над "нацизмом" на Хрещатику під триколором.