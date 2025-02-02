Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Зеленського.

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Зеленський про Путіна та переговори

За словами очільника української держави, Путін боїться прямих перемовин з Києвом, бо вважає це слабкістю та програшем. Тож диктатор проштовхує старий наратив, мовляв, це війна між Заходом і Росією. Він не може визнати, що програє Україні, для нього це нестерпно.

Путін відчайдушно сигналізує, що хоче говорити, – але не з нами, а з Трампом, з Америкою. Але без України такі переговори не приведуть до результатів, без нас це було б неправильно. Якщо ми з президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед – тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами,

– наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що господар Кремля не хоче справжніх переговорів. Тож буде всіляко затягувати час і намагатися уникнути завершення війни. Навіть тоді, коли Трамп скаже йому, що Україна має бути за столом переговорів.